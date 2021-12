Covid-19: Marco Caneira diz que há mais jogadores do Sporting em isolamento 

Sebastián Coares testou positivo à covid-19 e fica fora do dérbi, no Estádio da Luz. O comentador da SIC Marco Caneira disse esta sexta-feira que havia mais jogadores do Sporting em isolamento. No entanto, à SIC, o Sporting desmentiu essa informação.

O jogo começa às 21:15.

Do lado do Benfica, Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Radonjić não vão a jogo, por estarem lesionados.

Já o Sporting, para além de Coates, não conta também com João Palhinha, que está lesionado.

