Covid-19: autotestes válidos em lares, hospitais e estádios desde que supervisionados 

Para além dos PCR e testes rápidos de antigénio, os autotestes também serão permitidos para a visita a lares, prisões e hospitais, e entradas em eventos de grandes dimensões, como desportivos.

No entanto, o resultado só será válido se o autoteste for supervisionado e certificado por um profissional de saúde.

A informação consta numa norma da Direção-Geral da Saúde.

As novas medidas implementadas desde quarta-feira fizeram disparar o número de testes realizados nas farmácias, sobretudo em véspera de fim de semana e em dia de derby, como relata o jornalista da SIC, Sérgio Aleluia.

TESTES PASSAM A SER NECESSÁRIOS PARA ENTRAR EM VÁRIOS LOCAIS

Com as novas medidas, a testagem regular (via autotestes e/ou testagem na farmácia) "é altamente recomendada", nomeadamente "antes de eventos de natureza familiar ou social de grande interação". Contudo, há circunstâncias em que passa a ser obrigatório, mesmo para vacinados:

Visitas a utentes em lares;

Visitas a utentes internados em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde;

Eventos de grande dimensão - a partir de cinco mil pessoas em local aberto ou de mil pessoas em local fechado;

Eventos desportivos que ultrapassem o mesmo número de participantes (cinco pessoas em local aberto ou de mil pessoas em local fechado);

Eventos que não tenham lugares marcados, e que "impliquem a mobilidade de pessoas por diversos espaços" ou eventos que se realizem em recintos provisórios ou improvisados;

Acesso a bares, estabelecimentos de bebidas sem espetáculo, estabelecimentos com espaço de dança, independentemente do dia da semana ou do horário.

A responsabilidade de realizar o teste é da competência de cada pessoa. Quem controla o cumprimento da obrigação de apresentação de comprovativo são os "responsáveis" pelo respetivo local ou evento, estando a fiscalização a cargo das forças de segurança e das autoridades fiscalizadoras dessas atividades, como a ASAE.

Há exceções? Sim, as crianças menores de 12 anos.

Covid-19: novas medidas provocam corrida aos testes rápidos

Os portugueses estão a fazer mais testes à covid-19. Esta terça-feira foi registado o valor mais alto de testes realizados desde início da pandemia: 117 mil testes. A procura está a causar rutura nas farmácias, mas a associação que representa o setor espera que a situação fique normalizada a partir da próxima semana.

Os testes passaram a ser necessários para o acesso a vários locais. A entrada em bares, discotecas, lares ou recintos desportivos só acontece mediante a apresentação de um resultado negativo e a corrida às farmácias já começou.

A Associação Nacional de Farmácias está a tentar encontrar soluções, em conjunto com o Governo e as autarquias, para aumentar a capacidade de testagem. Em Lisboa, a procura é acentuada pelo dérbi entre o Benfica e o Sporting, uma vez que as pessoas vacinadas também vão precisar de um teste negativo para entrar no estádio.

A testagem regular é também uma recomendação das autoridades de saúde e parece que está a ser cumprida. Só na terça-feira, foram registados 117 mil testes, sem contar com os autotestes. Até agora, nunca tinham sido feitos tantos testes num só dia. No total do mês foram contabilizados 1,5 milhões de testes.

