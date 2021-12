Bayern Munique vence em casa do Borussia Dortmund com a ajuda de um bis de Lewandowski

O Bayern Munique aproveitou este sábado o clássico em casa do Borussia Dortmund para marcar distância para o rival na Bundesliga, em jogo da 14.ª jornada de grande emoção, com triunfo dos bávaros por 3-2.

Com o internacional português Raphael Guerreiro a titular, o Dortmund até entrou melhor no jogo grande, conhecido como “der klassiker”, depois de Julian Brandt abrir o marcador logo aos cinco minutos.

A vantagem não durou muito, já que o inevitável Robert Lewandowski, líder dos melhores marcadores, repôs a igualdade aos nove minutos, antes de Kingsley Coman, após uma tentativa de alívio de Raphael Guerreiro, fazer o 2-1, aos 44.

Os bávaros saíram para o intervalo a vencer, mas também Erling Haaland quis aparecer no jogo, com o goleador norueguês a igualar no início da segunda metade, aos 48’, com o avançado, descaído na esquerda, a colocar a bola em arco na baliza de Neuer.

No Dortmund, o treinador Marco Rose foi expulso aos 77 minutos, com muitas queixas ao árbitro, depois de este assinalar a grande penalidade que deu a vitória ao Bayern Munique, convertida por Lewandowski, aos 77 minutos.

O treinador já tinha visto um amarelo depois de contestar a não marcação de um penálti a favor da sua equipa, por alegado empurrão na área, e acabou por ver a segunda cartolina quando o árbitro considerou o penálti para a formação de Munique.

No jogo, a equipa de Dortmund, que fica agora a quatro pontos da liderança do Bayern Munique, acabou também penalizada com a lesão de Julian Brandt, que teve de sair aos 69 minutos, depois de um choque de cabeça com Upamecano.

O médio caiu desamparado e terá perdido os sentidos, acabando por sair de maca, já consciente e imobilizado.

O clássico alemão antecedeu os jogos da Liga dos Campeões da próxima semana, em que o Bayern Munique recebe o Barcelona, e pode ajudar o Benfica no apuramento para a fase seguinte, com as “águias” a precisarem de vencer e que os catalães não vençam, enquanto o Dortmund despede-se da fase de grupos.

Os alemães recebem o Besiktas, mas estão relegados para a Liga Europa, depois de terem perdido na última jornada com o Sporting (3-1), com os “leões” a garantirem desde logo a passagem aos oitavos de final.

