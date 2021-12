Jorge Jesus tem um mês decisivo pela frente

A derrota no dérbi de Lisboa motivou lenços brancos para Jorge Jesus, que o técnico desvalorizou, mas o próximo mês é de tudo ou nada para o treinador.

Esta quarta-feira, o Benfica tem jogo decisivo com o Dínamo de Kiev para a Liga dos Campeões, e na última semana do ano mede forças duas vezes seguidas com o FC Porto, para a Taça de Portugal e para o Campeonato.

Jorge Jesus tem contrato até ao final da época, no entanto, há muito que um regresso antecipado ao Brasil é falado.

Marco Braz, vice-presidente do Flamengo, abre-lhe a porta.

A pressão sobre Jesus aumenta.

A época passada ficou muito aquém do desejado, agora, o Benfica está no terceiro lugar do campeonato, a quatro pontos dos rivais Porto e Sporting.

