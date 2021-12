Liga dos Campeões: Jesus desvaloriza notícias sobre eventual regresso ao Flamengo

O Benfica tem amanhã o jogo decisivo para a continuidade na Liga dos Campeões, com Jorge Jesus a garantir que a derrota no dérbi já está ultrapassada e que a equipa só pensa na vitória frente ao Dínamo de Kiev, desvalorizando as notícias de um possível regresso ao Flamengo.

Estes dias, Jorge Jesus quer que a equipa perceba porque perdeu da forma como perdeu com o Sporting, de forma a vencer o Dínamo de Kiev.

Questionado várias vezes se, em caso de o Benfica não se qualificar para os oitavos da Liga dos Campeões, deixa o clube, Jorge Jesus nunca respondeu de forma direta.

Jornalista: Nuno Luz.

SAIBA MAIS