Doze feridos e 54 detidos em confrontos entre adeptos do Benfica e Dínamo Kiev

Doze adeptos ficaram feridos esta quarta-feira, em confrontos nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa.

A subcomissária da PSP Laura Bicheiro adianta que os confrontos aconteceram antes do jogo, por volta das 19:30, no exterior do estádio, entre adeptos dos dois clubes.

Foram detidas 54 pessoas, 12 delas foram assistidas pelo INEM e transportadas para o hospital.

Os desacatos aconteceram na zona do Alto dos Moinhos, onde houve reforço policial.

Alguns adeptos ucranianos e benfiquistas abandonaram o local sob escolta policial.