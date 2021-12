O Benfica conseguiu esta quarta-feira garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões ao vencer o Dínamo Kiev, no Estádio da Luz, por 2-0.

No final do jogo, Jorge Jesus disse que o apuramento é um marco importante para o Benfica e agradeceu ao treinador do Bayern Munique por ter vencido ao Barcelona.

O Bayern venceu hoje ao Barcelona por 3-0 e garantiu o primeiro lugar do grupo E. A equipa de Luz segue em segundo lugar e os catalães caem da Champions e seguem na Liga Europa.