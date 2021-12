Benfica vence Famalicão com hat-trick de Darwin Núñez

O Benfica venceu, este domingo, o Famalicão por 4-1, num jogo a contar para 14.ª jornada da Liga. As águias lideraram o marcador desde o apito inicial.

Não foi preciso esperar muito tempo para abrir o marcador: aos 8 minutos, Darwin Núñez marcou o primeiro golo para o clube da Luz. Menos de dez minutos depois fez o segundo.

O Famalicão respondeu aos 25 minutos com o único golo da equipa, que saiu dos pés de Bruno Rodrigues.

As águias foram para intervalo com apenas um golo de vantagem, mas, na segunda parte, aumentaram a vantagem para 3-1 logo aos 46 minutos.

Costuma-se dizer que não há duas sem três e, neste jogo, Darwin Núñez provou isso mesmo: fez o terceiro golo aos 56 minutos alargando a vantagem dos vermelhos e brancos.

O Benfica está em terceiro lugar do campeonato nacional, com 34 pontos, a quatro do líder Sporting.