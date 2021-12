Jorge Jesus admite que Benfica ficou mais tranquilo ao marcar o quarto golo

Jorge Jesus diz que o Benfica entrou bem nas duas partes da partida e elogiou a equipa adversária. Ivo Vieira, treinador do Famalicão acredita que o Benfica esteve mais forte no jogo

O treinador das águias afirmou que a equipa entrou “muito forte” em ambas as partes do jogo e reconheceu que, perante um resultado de 4-1, os jogadores ficaram mais “tranquilos”, com “uma posse de bola mais controlada”.

“Sabíamos que era um jogo disputado, a equipa do Famalicão é, na minha opinião, a classificação não traduz o valor que esta equipa tem individualmente”, acrescentou

Também Ivo Vieira considera que o Benfica “foi mais forte, conseguiu mais golos”, mas destaca que o Famalicão lutou pelo jogo. Destacou ainda o comportamento diferente em jogo, do que tiveram no jogo anterior onde perderam também por 4-0 contra o Vitória de Guimarães.