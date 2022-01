Sorteio dos oitavos da Champions vai ter de ser repetido

O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol foi hoje anulado, devido a um problema técnico, e vai ser repetido ainda hoje, às 15:00 locais (14:00 em Lisboa), anunciou a UEFA.

"Na sequência de um problema técnico com o software de um prestador externo de serviços que indica aos responsáveis as equipas elegíveis para jogar com outras, ocorreu um erro material no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Como resultado disso, o sorteio foi declarado nulo e vai ser totalmente refeito às 15:00 locais (14:00 em Lisboa)", lê-se no Twitter oficial da UEFA.