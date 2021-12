Benfica colabora com autoridades e esclarece que "não é arguido ou sequer visado"

O Sport Lisboa e Benfica também confirma que "ao longo do dia" de hoje foi alvo de diligências realizadas pela Polícia Judiciária, após a detenção do empresário César Boaventura, mas assegura desde já que "não é arguido ou sequer visado neste processo".

"O Sport Lisboa e Benfica confirma que está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça", lê-se no curto comunicado, emitido esta tarde.

O esclarecimento surge depois de a Polícia Judiciária (PJ), no âmbito da Operação Malata, que deu cumprimento a mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias, ter detido o agente desportivo César Boaventura e ter levado a cabo buscas no Sporting e no Benfica.

A operação da PJ teve origem na "presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento", que levou à realização de "28 buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa", tendo sido detidos "três indivíduos, entre os quais um empresário do setor metalúrgico e um empresário ligado à atividade desportiva, fortemente indiciados pelos referidos crimes".

Em atualização