Operação Malapata: agente desportivo César Boaventura entre os três detidos

A Polícia Judiciária (PJ) dá conta, esta quarta-feira, do balanço da Operação Malata, que deu cumprimento a mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias. A detenção de um agente desportivo levou a PJ a fazer novas buscas, ao início da tarde desta quarta-feira, no Benfica e no Sporting.

Na sequência desta operação, que teve origem na "presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento", a PJ realizou já "28 buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa", tendo sido detidos "três indivíduos, entre os quais um empresário do setor metalúrgico e um empresário ligado à atividade desportiva, fortemente indiciados pelos referidos crimes".

A SIC Notícias sabe que o empresário desportivo é César Boaventura.

"Através do exercício de atividade comercial fictícia de sociedades geridas pelos suspeitos, assim como de correspondentes contas bancárias tituladas por terceiros (pessoas individuais e coletivas), em território nacional e no estrangeiro, aqueles lograram criar um intrincado esquema de faturação/movimentação financeira que ofereciam tanto como veículo de branqueamento para terceiros, prestando assim esse serviço ilícito pelo qual seriam remunerados, como para ocultação dos proveitos gerados da própria atividade legítima dos próprios e de terceiros, nos setores indicados", refere a PJ.

Até ao momento, e numa altura em que há novas buscas no terreno, a Judiciária diz que foram "identificados movimentos financeiros, em diversas plataformas, num montante superior a 70 milhões de euros".

A "vantagem patrimonial em sede fiscal, estimada, [e] associada ao principal visado, atinge o montante de 1,5 milhões de euros, apenas com base em elementos já confirmados", acrescenta a PJ, que contou com a participação de elementos da Autoridade Tributária.

