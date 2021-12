Benfica e FC Porto jogam este domingo sem os treinadores no banco

Sérgio Conceição e Jorge Jesus estão castigados e não podem sentar-se no banco de Porto e Benfica, respetivamente, nos próximos dois jogos. Os primeiros são do campeonato e, na próxima quinta-feira, no Porto - Benfica para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Os dois clubes recorreram do castigo de 15 dias aos treinadores, mas o desfecho foi o mesmo: o Tribunal Central Administrativo do Sul indeferiu as providências cautelares interpostas.

Este domingo, o Benfica recebe o Marítimo às 17:00 horas e o Porto jogo fora de casa com o Vizela às 19:00 horas.

