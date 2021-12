Taça de Portugal: FC Porto derrota Benfica e assegura lugar nos quartos de final

O FC Porto garantiu a vitória esta quinta-feira frente ao Benfica por 3-0 no jogo de oitavos de final da Taça de Portugal. A equipa dos dragões segue para os quartos de final e Benfica é eliminado.

Logo no primeiro minuto da partida Evanilson marca o golo da equipa do FC Porto. O jogador Vitinha segue Evanilson e goleia aos 7 minutos. Aos 31 minutos, um bis do Evanilson é celebrado. O argentino Otamendi marca o primeiro golo do Benfica aos 83 minutos, mas acaba por ser anulado por eventual posição irregular de Pizzi.

1 / 11 Octavio Passos 2 / 11 Quality Sport Images 3 / 11 Octavio Passos 4 / 11 Octavio Passos 5 / 11 Octavio Passos 6 / 11 Quality Sport Images 7 / 11 Octavio Passos 8 / 11 JOSE COELHO 9 / 11 JOSE COELHO 10 / 11 JOSE COELHO 11 / 11 JOSE COELHO

Num clássico sem os treinadores principais no banco de suplentes, devido aos castigos de Sérgio Conceição e Jorge Jesus, o FC Porto afastou o Benfica pela sexta vez em 18 eliminatórias da Taça, assegurando uma vaga nos quartos de final, a disputar entre 11 e 13 de janeiro de 2022.

Tondela, Portimonense, Sporting, Vizela e FC Porto, da II Liga, Mafra e Rio Ave, da II Liga, e Leça, do Campeonato de Portugal, são as equipas que vão disputar esta fase da prova, cujo sorteio está marcado para segunda-feira.

