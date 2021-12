Foram instalados dez pontos de testagem junto ao estádio do Dragão, no Porto, devido ao clássico com o Benfica.

Há dois resultados a ter em conta esta quinta-feira: o do teste e o do clássico. Só esta quarta-feira foram realizados 6.000 testes, tendo sido identificados 48 positivos.

A cidade do Porto tem 18 centros de testagem espalhados pela cidade e mais 10 que foram montados junto ao estádio do FC Porto, onde poderá realizar testes à covid-19 até às 22:00.