Fábio Veríssimo arbitra pela segunda vez clássico entre FC Porto e Benfica

O arbitro Fábio Veríssimo vai dirigir pela segunda vez um clássico entre FC Porto e Benfica, quinta-feira, no jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, revelou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro, de 38 anos, da Associação de Futebol de Leiria, terá como assistentes no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20:45, Pedro Mota e Pedro Martins, o quarto árbitro será Gustavo Correia, enquanto no videoárbitro (VAR) estará Luís Godinho.

No Estádio do Dragão, Fábio Veríssimo estará pela segunda vez na sua carreira num encontro entre dragões e águias, depois de ter arbitrado a receção do Benfica ao FC Porto na época de 2018/19, que a equipa lisboeta venceu por 1-0, com um golo do avançado suíço Seferovic.

Depois desse jogo, disputado em 7 de outubro de 2018, o árbitro leiriense dirigiu um FC Porto-Sporting (2-1), também na época 2018/19 da I Liga, e na temporada seguinte esteve num Benfica-Sporting (2-1), o seu último jogo entre grandes, em 25 de julho de 2020.

Já esta época, Fábio Veríssimo esteve à oitava jornada na derrota do Benfica em casa com o Portimonense (1-0) e à nona no triunfo do FC Porto na visita a Tondela (3-1).

Ainda em relação ao Benfica, a equipa perdeu os últimos três jogos em que contou com o árbitro de Leiria, esta época com o Portimonense, e na anterior nos jogos em casa com o Gil Vicente (2-1) e nas meias-finais da Taça da Liga com o Sporting de Braga (2-1).

Também esta segunda-feira foram anunciadas as nomeações de Rui Costa para a visita do campeão Sporting ao Casa Pia, da II Liga, na quarta-feira, e a de Nuno Almeida para a receção do Vizela ao Sporting de Braga, detentor do troféu, na quinta-feira.

