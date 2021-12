I Liga: Benfica vence Marítimo no Estádio da Luz

O Benfica ganhou o jogo frente ao Marítimo em casa, com 7-1 na 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Este resultado permite aos encarnados ficarem a apenas um ponto do segundo lugar, ocupado pelo FC Porto. O jogador uruguaio Darwin Núñez marcou logo aos 3 minutos da partida.

Os goleadores que permitiram a vitória dos encarnados foram Darwin Núñez, que bisou aos 3 e 19 minutos, Gilberto aos 34 minutos, Rafa, aos 48 minutos, Yaremchuk aos 57 minutos, Gonçalo Ramos aos 86 minutos e Seferovic a terminar a partida.

Ali Alipour marcou o golo do Marítimo.

Com esta vitória, o Benfica conserva o terceiro lugar, agora com 37 pontos, menos um do que o FC Porto, que joga ainda este domingo, enquanto os insulares, que vinham de três jogos sem perder, baixam ao 10.º posto, com 14 pontos.