Benfica goleia Marítimo: "Vitória dá confiança para o que aí vem" 

O Benfica goleou este domingo na receção ao Marítimo, por 7-1, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de imprensa após o jogo, Vasco Seabra afirmou que o Marítimo tem de reagir ao resultado e assumiu a responsabilidade pelo resultado.

Já João de Deus disse que a vitória dá confiança para o futuro do Benfica.

Com esta vitória, o Benfica conserva o terceiro lugar, agora com 37 pontos, menos quatro do que o FC Porto e o Sporting, enquanto os insulares, que vinham de três jogos sem perder, baixam ao 10.º posto, com 14 pontos.



