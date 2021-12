I Liga: FC Porto vence Vizela no segundo jogo sem Sérgio Conceição

O FC Porto vence o Vizela por 4-0 na 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol e recupera liderança, em igualdade com o Sporting.

O jogador colombiano Luis Díaz marcou o primeiro golo aos 14 minutos e Otávio marca cinco minutos depois. Na segunda parte da partida, Zaidu é responsável pelo terceiro golo e o quatro entra na baliza como auto-golo de Samu na sequência de um canto de Vitinha.

Sérgio Conceição foi castigado com 7.650 euros de multa e 15 dias de suspensão, na sequência de críticas efetuadas à arbitragem em fevereiro.

1 / 7 MANUEL FERNANDO ARAUJO 2 / 7 MANUEL FERNANDO ARAUJO 3 / 7 MANUEL FERNANDO ARAUJO 4 / 7 MANUEL FERNANDO ARAUJO 5 / 7 MANUEL FERNANDO ARAUJO 6 / 7 MANUEL FERNANDO ARAUJO 7 / 7 MANUEL FERNANDO ARAUJO

Com esta vitória, o FC Porto recupera o primeiro lugar, agora com 41 pontos, os mesmos do Sporting, segundo, e mais quatro do que o Benfica, terceiro, enquanto o Vizela é 13.º, com 13.

