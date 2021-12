FC Porto vence Vizela: só Álvaro Pacheco falou na sala de conferências 

O FC Porto goleou este domingo o Vizela, por 4-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol.

O FC Porto não fez a habitual conferência de imprensa depois do jogo. O treinador está a cumprir 15 dias de castigo e não esteve no banco.

Na conferência, falou apenas Álvaro Pacheco. O treinador do Vizela afirmou que a vitória do Porto é justa.

Com esta vitória, o FC Porto recupera o primeiro lugar, agora com 41 pontos, os mesmos do Sporting, segundo, e mais quatro do que o Benfica, terceiro, enquanto o Vizela é 13.º, com 13.

