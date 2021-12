Contratação de Paulo Sousa pelo Flamengo “vai trazer sossego” ao Benfica

João Rosado, comentador SIC, diz que é preciso esperar para perceber melhor as condições da contratação de Paulo Sousa pelo Flamengo.

Considera também que a pressão interna no Benfica pode diminuir porque agora o clube brasileiro já tem um novo técnico.

Paulo Sousa é o novo treinador do Flamengo. O anúncio oficial é esperado em breve e será pelos dirigentes do Clube de Regatas do Flamengo, do Rio de Janeiro.

O português Paulo Sousa vai começar a orientar o clube brasileiro a partir de janeiro, depois de se desvincular da seleção polaca. Tem à espera um contrato de dois anos.

Termina, assim, a novela em torno do futuro de Jorge Jesus que, para, já vai continuar no Benfica.

SAIBA MAIS