Vice-presidente do Flamengo revela que falou com mais dois treinadores portugueses

A equipa do Flamengo não desiste de contratar Jorge Jesus. O vice-presidente do clube brasileiro, Marcos Braz, admitiu, numa entrevista exclusiva à SIC, que já esteve reunido com outros dois treinadores em Portugal.

Marcos Braz garante ainda que não se encontrou com Jorge Jesus "em respeito ao Benfica e aos jogos que ele tem". Garante ainda que poderá voltar de Portugal "com outro técnico resolvido", que não Jesus.

O dirigente do Flamengo reuniu-se com Bruno Macedo, empresário de Jorge Jesus, mas nada ficou decidido.

Dois técnicos portugueses estiveram na lista de treinadores, mas não foram avançado nomes. Porém, Carlos Carvalhal, Rui Vitória e Paulo Fonseca têm sido associados ao clube.

