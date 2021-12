Treinador do Atlético Mineiro deixa o clube devido a problemas familiares

Alexi Stival "Cuca" deixou esta segunda-feira de ser o treinador do Atlético Mineiro, campeão de futebol do Brasil, alegando "motivos pessoais, de ordem familiar", para não cumprir com o contrato que o ligava ao "galo" até dezembro de 2022.

"O Atlético anuncia que Cuca não é mais o treinador do clube. A saída foi uma decisão pessoal do treinador, depois de reunião virtual ocorrida no final da tarde desta segunda-feira, 27 de dezembro", anunciou o conjunto alvinegro.

Segundo a equipa de Belo Horizonte, a decisão do técnico de 58 anos é "irreversível, apesar das consecutivas tentativas dos dirigentes em demovê-lo e buscar um caminho no qual fosse possível conciliar as questões particulares com o trabalho".

O Atlético Mineiro referiu ainda que, na reunião em causa, Cuca assumiu que em 2022 não trabalharia com nenhum clube, para se dedicar exclusivamente às questões familiares que ditaram esta decisão.

"O Galo contava com o treinador no seu planeamento para o próximo ano e lamenta a decisão, embora compreenda os motivos alegados. Em nome de toda a direção, funcionários e atletas, o clube agradece pelos serviços prestados e conquistas alcançadas, desejando-lhe sucesso no desenlace de suas questões particulares", conclui o comunicado.

Cuca já tinha passado pelo Atlético Mineiro entre 2011 e 2013, ano em que conquistou, de forma inédita para o clube, a Taça Libertadores da América.

Regressou a Belo Horizonte em fevereiro e conquistou o Brasileirão, algo que o clube não conseguia há meio século, além de ganhar a Taça do Brasil e o torneio regional do estado de Minas Gerais.

Diversos órgãos de informação brasileiros, sobretudo os locais, avançam a possibilidade de o clube avançar para a tentativa de contratar Jorge Jesus, que hoje confirmou a rescisão com o Benfica e que era desejado pelo Flamengo, que, entretanto, terá chegado a acordo com Paulo Sousa.