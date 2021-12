Atlético Mineiro poderá ser opção para Jorge Jesus

Jorge Jesus está de saída do Benfica e já não vai orientar o treino desta terça-feira.

O jornalista da SIC, Pedro Sepúlveda, explica que o Flamengo já não é opção para Jorge Jesus. Nesta altura, Paulo Sousa continua a ser o nome em cima da mesa, apenas dependente da desvinculação da seleção da Polónia.

No entanto, Pedro Sepúlveda destaca o despedimento de Cuca do Atlético Mineiro, que pode significar uma "janela de oportunidade para Jorge Jesus no Brasil".

