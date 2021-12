Benfica eliminado: Flamengo não desiste de Jorge Jesus

Após a derrota pesada face ao FC Porto (3-0), o treinador adjunto do Benfica, João de Deus, disse que Jorge Jesus tem condições para continuar com os encarnados. Contudo, o Flamengo não desiste do técnico português. O vice-presidente do clube brasileiro até esteve no estádio do Dragão a assistir ao jogo.

Marcos Braz garante ainda que não se encontrou com Jorge Jesus “em respeito ao Benfica e aos jogos que ele tem”.

Na quinta-feira, o Benfica foi eliminado na Taça de Portugal. O treinador, que dirigiu a equipa na bancada por estar castigado, viu as águias serem dominadas pelos portistas.

A contestação dos benfiquistas subiu de tom e nenhum adepto foi visto a receber a equipa após a derrota. Muitos pedem a saída do treinador, enquanto os adeptos do Flamengo desejam o regresso de Jorge Jesus.

O próximo jogo de técnico ao leme dos encarnados será também no Dragão com o Porto, mas para o campeonato.

Uma nova derrota deixará o clube da Luz a sete pontos da liderança. O jogo de dia 30 poderá ajudar a definir se Jorge Jesus continua ou não no Benfica.

