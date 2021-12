Equipa da Luz sem adeptos à chegada ao Seixal

O Benfica regressou esta madrugada a Lisboa, depois do jogo com o FC Porto.

A chegada ao Seixal foi tranquila. A equipa da Luz não tinha adeptos à espera no centro de treinos.

O Benfica foi eliminado da Taça de Portugal. É o FC Porto que avança para os quartos de final da competição, depois de ter vencido por 3-0, no Estádio do Dragão.

SAIBA MAIS