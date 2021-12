Pizzi, um dos capitães do Benfica, esteve a treinar à parte do grupo, na segunda-feira, de acordo com os jornais desportivos.

A ordem de afastamento terá sido dada pelo treinador Jorge Jesus, que não terá gostado de algumas palavras do médio, depois da derrota por 3-0 no Estádio do Dragão.

O jornal A Bola avança que esta terça-feira está agendada uma reunião entre Jesus e o presidente do clube, Rui Costa, para definir o futuro do treinador.

A imprensa desportiva diz mesmo que o treinador pode abandonar o clube antes do próximo clássico com o FC Porto, marcado para quinta-feira.

Sem novos casos de covid-19, FC Porto e Benfica preparam o clássico desta quinta-feira no Estádio do Dragão. Vai ser o regresso dos treinadores principais ao banco.

Pelo protocolo da Liga, as duas equipas voltam a ser testadas esta terça-feira, 48 horas antes do jogo.

Saiba mais: