Pedro Fatela: "Não há condições para Jorge Jesus continuar na liderança da equipa do Benfica"

Jorge Jesus não terá gostado de algumas palavras de Pizzi, depois da derrota por 3-0 no Estádio do Dragão. O médio esteve a treinar à parte do grupo, na segunda-feira, de acordo com os jornais desportivos.

O comentador da SIC, Pedro Fatela, diz que Pizzi foi afastado dos treinos para mostrar que os jogadores também são responsáveis pelos maus resultados da equipa.

"À primeira oportunidade Jorge Jesus fez Pizzi pagar por essa intervenção e colou-o à margem do grupo."

Pedro Fatela considera que a presença do treinador no Benfica está "completamente tremida" e defende que no final do jogo no Dragão "Jorge Jesus e Rui Costa deveriam ter sentado à mesa (...) para tentar chegar a acordo para a saída" do treinador.

"Confiança entre Jorge Jesus e os adeptos já se quebrou há muito tempo. (...) Agora vemos a quebra de confiança entre Jorge Jesus e os jogadores. Não há condições para Jorge Jesus continuar na liderança da equipa do Benfica."

O jornal A Bola avança que esta terça-feira está agendada uma reunião entre Jesus e o presidente do clube, Rui Costa, para definir o futuro do treinador.

A imprensa desportiva diz mesmo que o treinador pode abandonar o clube antes do próximo clássico com o FC Porto, marcado para quinta-feira.

SAIBA MAIS: