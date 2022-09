Jogadores da seleção nacional consideram vitória justa frente à Suíça na Liga das Nações

Os jogadores da seleção nacional falam de uma vitória justa frente à Suíça. Já o selecionador, Fernando Santos, destaca a exibição da equipa na primeira parte.

A seleção nacional venceu este domingo a Suíça, por 4-0, no Estado de Alvalade, na segunda jornada do Grupo A2 da Liga das Nações.

William Carvalho, aos 15 minutos, Cristiano Ronaldo, aos 35 e 39, e João Cancelo, aos 68, apontaram os tentos da formação das ‘quinas’, que se tinha estreado com um empate a um golo com a Espanha, em Sevilha, na quinta-feira.

Na classificação do agrupamento, que apura apenas o primeiro para a ‘final four’, Portugal ascendeu ao primeiro lugar, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, que empatou 2-2 na receção à Espanha, terceira, com dois. Os helvéticos estão a zero.