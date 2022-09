Ronaldo aumenta recorde mundial de golos pela seleção para 117 golos

Cristiano Ronaldo aumentou para 117 o seu recorde mundial de golos pela seleção portuguesa de futebol, ao ‘bisar’ na receção à Suíça (4-0), em encontro da segunda jornada do Grupo A2 da Liga das Nações.

Três dias depois de ter sido suplente utilizado em Sevilha, face à Espanha (1-1), Ronaldo colocou um ponto final numa série de cinco jogos sem marcar pela formação das ‘quinas’, com dois tentos em menos de cinco minutos, aos 35 e 39.

Depois de ter estado na origem do primeiro tento, o avançado do Manchester United aproveitou um passe de ‘morte’ de Diogo Jota e uma sobra na pequena área para ‘bisar’, para ‘delírio’ das repletas bancadas do Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Ronaldo, que não faturava desde o ‘hat-trick’ ao Luxemburgo (5-0, em 12 de outubro de 2021), teve várias ocasiões para ampliar o seu pecúlio, mas falhou de forma escandalosa aos 42 e 45+3 minutos, antes de ‘desaparecer’ na segunda parte.

Cancelo e William Carvalho

Se o ‘capitão’ luso, de 37 anos, chegou aos 117 golos, na 188.ª internacionalização ‘AA’, o lateral direito João Cancelo apontou o seu sexto golo, ao 34.º jogo, e William Carvalho chegou ao quinto, em 72.

De regresso a Alvalade, o médio do Betis inaugurou o marcador aos 15 minutos, na recarga a uma defesa incompleta do guarda-redes helvético, na sequência de um livre direto de Ronaldo.

Por seu lado, o lateral direito do campeão inglês Manchester City encerrou as contas, aos 68 minutos, na sequência de uma preciosa assistência do seu companheiro de equipa Bernardo Silva, que entrou apenas aos 67.

Com o 4-0 selado por Cancelo, Portugal conseguiu a mais ampla vitória face à Suíça, ao 24.º jogo, superando o 3-0 de 01 de janeiro 1942, num particular disputado nas Salésias, em Lisboa, com um golo de Alberto Gomes e dois de Adolfo Mourão.

