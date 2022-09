FC Porto, Sporting e Benfica em contagem decrescente para a pré-época com mexidas nos plantéis

Com um novo treinador, que chega na sexta-feira, e cinco reforços confirmados, é assim que vai ser o regresso do Benfica ao trabalho.

O fim de semana vai ser dedicado aos exames médicos e a próxima segunda-feira para os primeiros passos no relvado.

Enzo Fernández é a mais recente aquisição. O Benfica anunciou um princípio de acordo com o River Plate pelo médio argentino.

O jogador vai assinar contrato por 5 temporadas e custar 10 milhões de euros no imediato por 75% do passe, aos quais podem acrescer mais 8 milhões mediante objetivos.

Ricardo Horta continua na mira do Benfica e pode ser a próxima transferência a confirmar-se.

Para o Sporting chegou Morita. O médio japonês já cumpriu exames médicos e falta só a oficialização do contrato que será de 4 épocas. Os leões pagaram 3,8 milhões de euros pelo jogador.

A Alvalade chegou uma proposta do Besiktas por Jovane Cabral de 2,5 milhões de euros, que o clube leonino rejeitou. Quer 5 milhões pelo passe total do avançado.

O calendário da pré-época do Sporting bate com o do Benfica, segunda-feira também é dia de regresso.

O FC Porto arranca uma semana depois dos rivais, só no início de Julho. Ao Dragão ainda não chegou nenhum reforço.

A porta de saída já se abriu para Fábio Vieira e Vitinha está na calha, mas para Otávio fechou-se.

Os portistas rejeitaram uma proposta de 30 milhões de euros do Leeds da I Liga Inglesa por Otávio. O internacional português tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.