Barcelona oficializa contratação de Lewandowski ao Bayern Munique

O Barcelona oficializou, esta terça-feira, a contratação do internacional polaco Robert Lewandowski para as próximas quatro temporadas, futebolista que ficará com uma cláusula de rescisão fixada nos 500 milhões de euros.

O “Barça” vai pagar aos alemães do Bayern de Munique 45 milhões de euros, mais cinco em variáveis, tendo o jogador já incorporado, no domingo, a digressão do conjunto catalão pelos Estados Unidos e passado, esta terça-feira, com sucesso, os exames médicos.