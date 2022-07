Quatro jogadores do FC Porto castigados por cânticos contra o Benfica

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta segunda-feira em comunicado, que Diogo Costa, Wilson Manafá, Fábio Cardoso e Otávio foram castigados com um jogo de suspensão devido a cânticos contra o Benfica.

A FPF explica que “o processo disciplinar foi instaurado (...) e remetido à Comissão de Instrutores da Liga, tendo como objeto ‘Eventual lesão da honra, injúrias e ofensas à reputação’”.

Diogo Costa, Wilson Manafá, Fábio Cardoso e Otávio, para além do jogo de castigo, vão ter de pagar, cada um, uma multa de 510 euros.

Os incidentes aconteceram no Estádio da Luz, após o final do jogo entre Benfica e FC Porto. Os “dragões” sagraram-se campeões e durante as celebrações no relvado do estádio das “águias”, alguns jogadores portistas entoaram cânticos injuriosos contra o clube da Luz.