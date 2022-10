O Cristiano Ronaldo já se encontra no centro de estágio do Manchester United, em Carrington. O avançado português chegou ao Manchester acompanhado pelo agente, Jorge Mendes, para dialogar sobre o futuro. A notícia está a ser avançada pelo site de notícias "The Athletic".

A equipa regressou a Inglaterra após uma digressão asiática, que o português falhou, justificando com "motivos familiares".

O Manchester United volta ao trabalho esta terça-feira e Cristiano Ronaldo resolve viajar ao encontro do clube na segunda-feira à noite. Porém, o intuito da viagem não seria regressar aos treinos, mas conversar com os responsáveis e o treinador Erik Ten Haag sobre o futuro.

Cristiano Ronaldo revela a intenção de deixar o clube, visto que quer jogar na Liga dos Campeões esta época.

A imprensa britânica tem avançado com a possibilidade de um empréstimo ainda esta temporada, com o Atlético de Madrid a ser apontado como possível alternativa para o Cristiano Ronaldo.

Também esta terça-feira, esteve presente no centro de estágio do United, o antigo treinador, Alex Ferguson.