O presidente do Atlético Madrid “fechou a porta” a Cristiano Ronaldo. Enrique Cerezo diz que “é praticamente impossível que ele venha” para o clube espanhol.

Para além do dirigente, os adeptos “colchoneros” rejeitam a contratação do futebolista português. As casas do Atlético Madrid uniram-se num comunicado que repudia a hipotética chegada do jogador do Manchester United.

Cristiano Ronaldo regressou sozinho, esta quarta-feira de manhã, ao centro de treinos do Manchester United.