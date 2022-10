Benfica empresta Tomás Araújo ao Gil Vicente

O Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou, esta quarta-feira, a contratação do defesa central Tomás Araújo, que chega por empréstimo do Benfica.

Tomás Araújo, que é natural de Famalicão, alinhou, na época passada, em quatro jogos pela equipa principal do Benfica, e, depois de ter começado os trabalhos desta temporada sob as ordens do novo treinador das “águias” Roger Schmidt, terá agora a sua primeira experiência como sénior fora do emblema lisboeta.

O defesa central é o segundo reforço anunciado, esta quarta-feira, pelos “gilistas” depois de assegurado o lateral-direito Carraça, que também chegou por empréstimo, mas do FC Porto.