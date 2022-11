Sérgio Conceição diz que o FC Porto "é o primeiro alvo a abater"

O treinador da equipa de futebol do FC Porto, Sérgio Conceição, salientou na terça-feira que o FC Porto "é o primeiro alvo a abater", mas sublinhou a necessidade de todos remarem "para o mesmo lado".

Num jantar de homenagem organizado pela Comissão de Apoio à Recandidatura de Pinto da Costa, o treinador salientou a enorme vontade dos adeptos de vencer e de conquistar títulos, tal como a sua.

"Os adeptos são como eu: gostam de ganhar, de festejar títulos. Os adeptos são fundamentais na nossa caminhada. A grande alma do FC Porto são os adeptos. Temos de remar todos para o mesmo lado, sabendo que as dificuldades que vamos ter pela frente vão ser muitas. Somos os detentores do título nacional, da Taça de Portugal, da Supertaça e somos o primeiro alvo a abater"