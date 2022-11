Secretário de Estado diz que Chalana "foi um dos jogadores mais geniais do futebol português"

"Fernando Chalana faleceu esta madrugada. Um dos jogadores mais geniais do futebol português deixou-nos aos 63 anos. O seu futebol inspirou jovens gerações e despertou paixões pela modalidade. Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao SL Benfica", escreveu o governante.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, lamentou esta quarta-feira a morte de "um dos jogadores mais geniais do futebol português", numa publicação na rede social Twitter, acompanhada de uma foto de Chalana.

O antigo futebolista, formado no Barreirense, morreu hoje aos 63 anos.Fernando Chalana, 37 vezes internacional por Portugal, chegou ao Benfica em 1974/75, ainda com idade de júnior e mudou-se em 1984/85 para o Bordéus, clube no qual esteve três anos antes de regressar às 'águias', terminando a carreira com uma época no Belenenses (1990/91) e outra no Estrela da Amadora (1991/92).