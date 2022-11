Benfica presta última homenagem a Chalana no relvado do Estádio da Luz

As cerimónias fúnebres de Fernando Chalana vão contar com uma homenagem no relvado da Luz. Depois da missa na Basílica da Estrela, o percurso fúnebre segue em direção ao estádio.

Os adeptos do Benfica foram convidados a participar numa última despedida de ex-jogador do Benfica, que está marcada para as 15:30. A homenagem conta com a participação de quatro antigos jogadores do clube, que irão transportar a urna de Chalana até ao lado esquerdo do relvado – a posição em que costumava jogar.

Na cerimónia que decorreu na manhã desta sexta-feira, na Basílica da Estrela, estiveram presentes representantes familiares de Chalana, representantes do Benfica – incluindo Rui Costa e Simão Sabrosa – assim como várias personalidades do futebol, entre as quais Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Fernando Gomes, responsável pela Federação Portuguesa de Futebol.

Depois da homenagem no relvado do Estádio da Luz, o funeral segue para o cemitério do Alto de São João, onde, pelas 17:00, decorre o enterro. A cerimónia é fechada à família do ex-jogador.