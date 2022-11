Cristiano Ronaldo está a passar por um mau momento no Manchester United. O verão tem sido marcado por rumores de que o português quer deixar o clube inglês e com os últimos resultados a pressão aumenta.

O arranque de temporada do United não podia estar a correr pior, mas os jogos de preparação não faziam prever o atual cenário.

Nos sete de pré-época, nenhum com Ronaldo, Ten Hag venceu quatro, empatou dois e só perdeu um. Agora, já com Ronaldo integrado, a equipa parece ter perdido o rumo.

O português voltou à titularidade, num regresso tão inglório quanto penoso para a equipa de Old Trafford. Goleada por 4-0 em casa do Brenford, que não vencia o Manchester United desde 1938, há 84 anos.

O português deixou o campo visivelmente chateado e na ressaca do jogo, a imprensa internacional retoma o tema da possível saída de Manchester.

O Corriere dello Sport, de Itália, escreve mesmo que Jorge Mendes sondou o Inter e o Milan para perceber se tinham interesse em Ronaldo, mas o salário que Ronaldo recebe terá justificado as duas negas.

A fechar, a publicação insiste na possibilidade de Ronaldo regressar ao Sporting, clube onde há 20 anos se estreou.

O mercado de transferências fecha dentro de duas semanas. O desagrado de Ronaldo com a equipa há muito que é conhecido. As duas derrotas no campeonato confirmam a falta de confiança no sucesso do clube.