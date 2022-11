Secretário de Estado do Desporto destaca "orgulho" na vitória de Iúri Leitão

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto congratulou este domingo o ciclista português Iúri Leitão, considerando que é um orgulho para Portugal ter um bicampeão europeu de scratch.

"Mais uma brilhante vitória do Iúri Leitão no Campeonato da Europa de Ciclismo de Pista! É um orgulho para todos nós termos um bicampeão da Europa a caminho dos Jogos Olímpicos Paris2024", escreveu João Paulo Correia no Twitter.