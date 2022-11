Carlos Secretário sofre AVC e está nos cuidados intensivos

Após o final do 300.º jogo na elite, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, descartou na zona de entrevistas rápidas "estar de sorriso rasgado", assumindo que "um ex-colega" seu "está mal no hospital", para voltar a comentar o tema em conferência de imprensa.

"Recebi a notícia, no final do jogo, de que um ex-colega meu está com um problema de saúde e em estado grave no hospital. Não me consigo sentir feliz nesta altura", notou o técnico, sem nomear quem se tratava nem qual o problema de saúde em causa.

Além do FC Porto, o campeão europeu e espanhol Real Madrid enviou "uma "mensagem de apoio e todo o amor" ao antigo defesa na pessoa do presidente Florentino Pérez e do respetivo conselho de administração, desejando "uma rápida recuperação e muita força".