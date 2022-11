Europeus 2022: Liliana Cá e Irina Rodrigues na final do lançamento do disco

As portuguesas Liliana Cá e Irina Rodrigues apuraram-se para a final da prova do lançamento do disco dos europeus multidesportos, agendada para terça-feira, em Munique.

Quinta classificada em Tóquio2020 e sexta nos mundiais de Eugene, há um mês, Liliana Cá arrancou a sua melhor marca do ano, em 65,21, registo que claramente lhe mudou o semblante, até aí algo mais carregado.

Começou por lançar a 58,60 metros, passou posteriormente para os 62,78 e, ao terceiro ensaio, conseguiu o seu objetivo, apurando-se com o segundo melhor ensaio, apenas atrás da croata Sandra Perkovic, quarta nos Jogos Olímpicos, com 65,94.

No grupo A, que competiu antes, Irina Rodrigues tinha feito 57,04 ao segundo ensaio e fez o terceiro nulo, ficando em sétimo, o que a fez sofrer até ao fim.

Acabou por se apurar com o 12.º e último registo, compensando assim o objetivo falhado nos mundiais.A final disputa-se na terça-feira, às 19:55 (hora de Lisboa).

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou até ao momento uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista.