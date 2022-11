Federação de Judo chega a acordo com Governo e Comité Olímpico, Telma Monteiro já reagiu

A Federação de Judo chegou a um acordo com o Governo e com o Comité Olímpico de Portugal, após as críticas de sete judocas ao funcionamento da modalidade.

Na reunião desta terça-feira ficou decidido que haveria mais apoios para as deslocações dos atletas e uma futura reavaliação do sistema de estágios nacionais.

Através de uma carta aberta publicada na passada quinta-feira, os atletas também denunciaram um "clima insustentável e tóxico", mas esse tema não foi mencionado publicamente.

Telma Monteiro já reagiu através de uma publicação no Facebook, dizendo que os atletas continuam "em tolerância zero com qualquer falta de respeito que possa voltar a acontecer".

"Na reunião de hoje com o Sr. Secretário de Estado João Paulo Correia e o Presidente do Comité Olímpico Sr. José Manuel Constantino ficaram resolvidas algumas questões técnicas relativamente à nossa preparação. Como por exemplo reformular o plano de atividades de acordo com as nossas melhores necessidades", disse a atleta.