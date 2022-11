Benfica garante presença na fase de grupos da Champions

O Benfica recebeu e venceu, esta terça-feira, o Dínamo Kiev por 3-0, garantindo o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

As “águias” entraram em campo com uma vantagem de dois golos, conseguida na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Champions, na casa "emprestada" do Dínamo Kiev, na Polónia.

No Estádio da Luz, o Benfica foi novamente superior aos ucranianos e construiu o resultado final no primeiro tempo. Otamendi inaugurou o marcador aos 27 minutos, Rafa Silva ampliou aos 40’ e David Neres fechou o placar aos 42’.

O Benfica juntou-se às melhores equipas europeias na fase de grupos da Champions, depois de bater o Dínamo Kiev, da Ucrânia, por 5-0 no conjunto dos dois jogos do play-off.

Schmidt feliz pela conquista do primeiro grande objetivo da época

Roger Schmid afirma que os adeptos e o presidente do Benfica merecem ter a equipa na Liga dos Campeões.