BSAD oficializa treinador Nandinho a uma hora e meia de receber o Moreirense

A BSAD oficializou este sábado a contratação de Nandinho para o comando técnico dos lisboetas, a cerca de uma hora e meia da receção ao líder Moreirense, da quarta jornada da II Liga portuguesa de futebol.

"Vimos com muita ambição e muita vontade de ajudar o clube a alcançar os seus objetivos", afirmou Nandinho, em declarações publicadas nas redes sociais dos 'azuis'.

O treinador, de 49 anos, que já vai orientar a equipa na partida deste sábado, com os cónegos, substitui no cargo José Maria Pratas, despedido depois de três jornadas disputadas, nas quais a BSAD apenas conquistou um ponto, resultante do 3-3 frente ao Penafiel, numa partida em que esteve a vencer 3-0 e com mais um elemento.

Contudo, a sociedade anónima desportiva liderada por Rui Pedro Soares não oficializou publicamente, até ao momento, a saída de José Maria Pratas.

Nandinho encontrava-se a orientar a equipa de futebolistas sem clube do Sindicato dos Jogadores, no Estágio do Jogador, depois de duas épocas nos espanhóis do Almería B.

O ex-avançado também já tinha liderado o Gil Vicente, em duas ocasiões, intercaladas com um ano a representar o Famalicão, contando já com alguma experiência na I Liga.

Como jogador, Nandinho alinhou, para além da turma gilista, no Leixões, no Vitória de Guimarães, no Benfica, no Alverca (por empréstimo dos 'encarnados') e no Salgueiros.

A BSAD, que ocupa o 17.º e penúltimo lugar da classificação, recebe ainda hoje o líder Moreirense, com nove pontos em outros tantos possíveis, no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 14:00, com arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.