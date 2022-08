Bruno Fernandes dá vitória ao Manchester United contra o Southampton

Um golo do português Bruno Fernandes, assistido pelo compatriota Diogo Dalot, garantiu o triunfo por 1-0 do Manchester United no terreno do Southampton, em jogo da quarta jornada da Liga inglesa de futebol.

No St. Mary's Stadium, em Southampton, os dois jogadores lusos foram titulares nos 'red devils', tendo o médio marcado o único tento da partida, aos 55 minutos, garantindo o segundo triunfo consecutivo da formação orientada por Erik ten Hag, que na ronda anterior tinha batido o Liverpool (2-1).

Cristiano Ronaldo voltou a começar um jogo no banco de suplentes, entrando aos 68 minutos, para o lugar de Jadon Sancho.

O encontro ficou marcado pela estreia do médio brasileiro Casemiro com a camisola do United, poucos dias depois de ter sido contratado ao Real Madrid, por cerca de 70 milhões de euros.

Depois de ter somado duas derrotas consecutivas nas primeiras jornadas, o Manchester United segue agora, provisoriamente, na sexta posição da Premier League, com seis pontos.