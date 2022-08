Yaremchuk oficializado no Brugge

Yaremchuk foi esta segunda-feira oficializado no Club Brugge, da Bélgica. O negócio vai valer 16 milhões de euros (mais três milhões por objetivos) aos cofres do Benfica.

O avançado ucraniano assinou contrato até 2026. No site e redes sociais do clube belga já há imagens de Yaremchuk com a camisola do Brugge.