Roger Schmidt lamenta falta de eficácia do Benfica, César Peixoto critica penálti

No final do jogo entre o Benfica e o Paços de Ferreira, Roger Schmidt lamentou a falta de eficácia dos encarnados num jogo que considerou muito difícil. As águias venceram a partida por 3-2 e subiram à liderança do campeonato.

“O jogo de hoje foi difícil para nós. Penso que criámos muitas oportunidades, mas não fomos tão eficazes ao ponto de as usarmos para obter um resultado claro. E pode sempre acontecer o que aconteceu hoje: eles marcaram um golo e fizeram um total de três remates à baliza, no jogo todo. Nós fizemos cerca de 30, penso eu. Portanto, eles foram muito eficazes e nós não”, disse, acrescentando que “no fim de contas, há que aceitar e vencer um jogo difícil”.

Por outro lado, César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, considera que o penálti - assinalado na minutos antes do intervalo e que deu origem ao segundo golo do Benfica - é muito duvidoso.

“Penso que o penálti é um pouco duvido. Não sou muito de falar, mas já estive a ver a imagem e é muito duvidoso. Mas pronto, foi assinalado. Era importante para nós termos vindo para o intervalo pelo menos com um empate, podíamos abordar o jogo de outra maneira. Mas a verdade é que fizemos um grande jogo.”