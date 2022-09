Benfica oficializa venda de Carlos Vinícius ao Fulham

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a transferência do futebolista Carlos Vinícius para o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, por cinco milhões de euros, ficando anulado o segundo ano de empréstimo do avançado brasileiro ao PSV.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), as “águias” dão conta da “alienação dos direitos desportivos e de 50% dos direitos económicos” do avançado de 27 anos.

“Mais se informa que a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda e que o Fulham será o responsável pela distribuição do mecanismo de solidariedade aos clubes que participaram na formação do jogador”, pode ler-se na nota.

Outro anúncio prende-se com a revogação do contrato de empréstimo com os neerlandeses - por quem Vinícius tinha feito já dois jogos esta época, depois de 36 partidas (sete golos) em 2021/22 -, uma vez que o Benfica considera “que não estavam garantidas as condições contratuais previstas para o exercício obrigatório da cláusula de opção de compra”.

O antigo jogador do Real Massamá, primeiro clube em Portugal, e Rio Ave, fez 50 jogos e marcou 24 golos pelo Benfica, que já o tinha emprestado também ao Tottenham durante meia temporada, em 2020/21, regressando por isso a Inglaterra e à cidade de Londres.

Os londrinos também confirmaram a contratação de Carlos Vinícius, revelando que o reforço assinou um contrato válido até 2025, com mais uma época de opção.